Amélie ROMAC

J'occupe le poste de chargée de mission Plan Climat Energie Territorial à la communauté d'agglomération Plaine Centrale du Val de Marne. Précédemment j’ai mis en place l'Agenda 21 de la commune de Viry-Chatillon (91).



En termes d’aménagement, j’ai suivi un projet de rénovation urbain en tant que chef de projet.



Dans le cadre de mon Master 2 j’ai construit un outil opérationnel d’intégration du développement durable et solidaire aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) à destination des collectivités territoriales et mené une étude pour l'implantation d'un hébergement touristique durable et solidaire.



Mes formations :



> > Formations suivies via le centre national de la fonction publique territoriale :



Juin 2009 : mettre en œuvre et piloter une démarche d’Agenda 21. Formation de 4 jours.

Septembre 2009 : communiquer durablement autour d’une démarche Agenda 21. Formation de 3 jours.

Novembre 2009 : évaluer la démarche Agenda 21. Formation de 3 jours.

Mars 2010 : éco-responsabilité des collectivités territoriales. Formation de 3 jours.

Avril 2010 : la gestion énergétique des bâtiments. Formation de 3 jours.

Juin 2010 : l’intégration des énergies renouvelables au sein des territoires. Formation de 3 jours.

Mars 2011 : les nouvelles pratiques de mobilités. Formation de 4 jours.



> > Formation CERTU / ARENE :



Novembre 2011 : les plans de déplacements entreprises. Formation d'une semaine .



> > Formation ADEME :



Mars 2012 : construire et piloter un Plan Climat-Énergie Territorial.





Mes domaines de compétences sont les suivants :



- Intégration des enjeux du développement durable dans l’aménagement des territoires et à la gestion urbaine,

- Mise en place de dispositifs d'intégration de ces questions de développement durable aux logiques de production des territoires,

- Connaissances en droit de l'environnement, de l'urbanisme, des collectivités locales, de la fonction publique,

- Connaissances en gestion des collectivités territoriales, démocratie participative, concept de ville durable, économie de l'environnement,

- Informatique : pratique régulière des logiciels Word, Excel, Power Point.



Mes compétences :

Aménagement des territoires

Collectivités locales

Collectivités Territoriales

Développement durable

Droit

Droit de l'environnement

Environnement

Fonction publique

Gestion Urbaine

Production

Urbanisme