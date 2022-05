Romain DUHAILLIER

Titulaire d’un Master 2 Aménagement et Développement Territorial option métiers de la ville et du sport, je suis à la recherche d’un emploi dans la filière sportive d’une collectivité territoriale, d’un département notamment comme coordinateur des activités physiques et sportives ou conseiller des animations sportives.



Au cours de ma formation et de mes stages, en particulier dans les services des sports de plusieurs communes, j’ai pu enrichir mon expérience dans l’encadrement, la gestion de projets et le dialogue avec les élus locaux. En tant que Directeur ou Responsable Adjoint Administratif, j’ai notamment pu acquérir de solides connaissances professionnelles et techniques telles que la gestion administrative, humaine et financière, ou l’organisation d’événements sportifs (Raid des 12 lacs, La Vigneusienne.

De plus, étant impliqué dans le secteur associatif depuis plus de dix ans (Vice-président, arbitre et joueur régional de handball), j’ai su démontrer ma motivation à m’investir durablement dans des projets sportifs ambitieux.



Ces expériences professionnelles et personnelles m’ont aussi permis de mettre en exergue mon esprit d’initiative et ma rigueur. En outre, j’ai pu développer sens des responsabilités, force de proposition, esprit d’équipe et facilité d’écoute.

Mes objectifs consistent à présent à consolider ces acquis et mettre en pratique ces compétences dans le développement de vos activités.



Mes compétences :

Travail d'équipe