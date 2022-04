Erwan MICHALET

Passionné du web et des nouvelles technologies, j'ai créé avec l'aide de collaborateurs formidablement compétents dans leurs domaines monitinerant.com !



Véritable annuaire en ligne gratuit, monitinerant.com se positionne sur le segment des nomades, professionnels oubliés des Pages Jaunes et autres services de recherche qui ne référencent que les sédentaires.



Nous proposons avec monitinerant.com une solution simple et efficace qui permet de localiser en temps réel autour de soi tous les camions alimentaires, marchés locaux, vides-greniers,brocantes, fêtes foraines et autres services nomades dont nous avons besoin lors de nos vacances ou déplacements.



Mes compétences :

Anglais courant

Communication visuelle

Développement web

Marketing online