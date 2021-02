Rémi ROMAC

De formation mécanique aéronautique et en tant qu’ingénieur projet, je suis actuellement en période de certification pour devenir Chartered Ingénieur via l’IMechE.

Ma mission actuelle, très diversifié, allie à la fois recherche, développement et gestion de mesures de contraintes. M’intéressant aux nouvelles technologies en particuliers, je recherche constamment de nouvelles solutions afin d’améliorer mon domaine d’expertise. Sur le sujet, je suis très ouvert à la discussion donc n’hésitez pas à me poser vos questions.

Nous recherchons des stagiaires régulièrement, si la spécialité vous intéresse n’hésitez pas à m’en faire part.



Mes compétences :

Calcul mécanique

Résistance des matériaux

Planification de projet

Instrumentation

Gestion budgétaire

CAO

Microsoft Office

Coordination de projets

Gantt

Visual Basic

Calcul de structure

Conception mécanique

Contrainte residuelle

Anglais