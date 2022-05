Olivier MANN

Je suis titulaire d’une licence AES (Administration Economique et Social) mention AGT (Administration Générale du Territoire) ainsi que d’un master 2 VTG (Ville Territoire Gouvernance) mention ADD (Administration et Développement Durable) à l’université d’Evry Val d’Essonne.



Mes sujets de prédilection sont :

L’urbanisme, la gestion du territoire, les questions environnementales, la planification en matière de transports urbains.

J’ai aussi une bonne maîtrise des langues, allemand et anglais.





J'ai effectué deux stages, le premier de 4 mois au service technique de la communauté d'agglomération Sénart Val de Seine (où j'ai participé à la réalisation du Plan Local de déplacement) et le second de 6 mois à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement de la mairie de Paris(où j'ai participé à l'élaboration d'une politique environnementale pour les cimetières parisiens.).



Mes compétences :

Informatique

Urbanisme