Christophe BOYER

Après plus de dix ans d'expérience dans la production et le négoce, je propose une nouvelle alternative aux acteurs de la filière viti-vinicole.



En inventant le concept d’œnologue alternatif, je crée un service d'accompagnement indépendant et sur-mesure pour chaque exploitation.



Cette offre se décline en deux formules :

- La prestation de service en œnologie de la vinification à la mise en bouteille

- L'accompagnement à la carte qui comprend le conseil, la traçabilité et le développement commercial







Mes compétences :

Conseil

Vinification

Vin

Production

Accompagnement