Fraîchement diplômée de l’École Supérieure de Cadres Interprètes Traducteurs de l’Université de Toulouse, Laetitia Saby décroche son premier poste au Canada, chez un leader mondial en biotechnologies, et se frotte au management d’entreprise à l’américaine ; de retour en France, elle poursuit sa carrière au sein de leur filiale boissons fermentées basée à Toulouse. Et elle y découvre alors le monde du vin, qui devient rapidement une passion. Son goût pour l’entreprenariat la pousse à se lancer dans une première expérience de création d’entreprise avec Vinidea, structure internationale de services dédiée aux professionnels du vin. Outre les activités de traduction qu’elle gère pour la revue Infowine et les clients de l’entreprise, elle prend très vite en main l’organisation de formations et de conférences techniques et marketing, en France et à l’étranger. Forte du réseau d’intervenants, de sponsors, de partenaires et de journalistes qu’elle a bâti au cours de ses 6 années d’expérience chez Vinidea, elle se lance ensuite dans l’aventure de l’Agence Vinifera, agence de relations presse et d'évènementiel spécialisée dans la filière vin où elle reste deux ans. Après un passage en SSII en tant que responsable communication, elle intègre BIOMEGA Services, en tant qu'assistante du Président et responsable de la communication interne & externe.



Mes compétences :

Translation

Team Management

Event Organization

Press relations

Event Management

Office Management