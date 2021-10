Rey JÉRÔME

Bonjour,





Quelques informations professionnelles sur moi et mon parcours :

Manager de projet

Docteur en chimie, Université Paul Sabatier de Toulouse

IPRP (organisationnel et technique)

Manager Commerce et Industrie (CCI de Toulouse)



Formations réalisées à l'INRS, INERIS sur l'ergonomie, le risque biologique, ATEX, ventilation/aspiration, les champs électromagnétiques

Formations en gestion de projets CESI Labège et management de projets Cegos, ISO 9001, ISO 14001



Domaines de compétences :

toxicologie industrielle

évaluation du risque chimique, biologique, incendie/explosion et des risques professionnels

chimie organique et inorganique

formation

gestion et conduite de projet

système d'information





20 ans d'expérience en entreprise tous les secteurs d'activité et toutes tailles d'entreprise.

Coordinateur de groupe de travail et de projets transversaux

Formateur en entreprise et en milieu universitaire



Mes compétences :

Évaluation des risques

Hygiène

Risque biologique

Toxicologie

Gestion du risque

Gestion de projet

Risque chimique

Animation de réunions

Amination de formation

Système d'information

Santé environnementale

Environnement

Base d'ergonomie