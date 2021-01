Pascal KUNSTMANN

Compétences commerciales :



• Développement des ventes sur le terrain (prospection, développement de la gamme, maîtrise de la relation commerciale, suivi et fidélisation de la clientèle)

• Animation de réseaux d’agents et de distributeurs avec accompagnement technique et commercial sur le terrain

• Définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale sur le terrain

• Veille concurrentielle et identification des opportunités de croissance pérenne

• Promotion de l’image et de la notoriété des produits auprès de prescripteurs et lors de salons professionnels ou autres événements

• Elaboration et suivi d’un système de reporting pertinent

• Expertise en dégustation des vins (technique et commerciale)



Mes compétences :

Gestion

Dégustation

Vin

Viticulture

Commercial

Management