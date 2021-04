Damien DEBUF

Observer les tendances, Intégrer les évolutions, Inventer les solutions qui font la différence...

Mobiliser les équipes autour d'un projet et d'un savoir faire innovant !

Je suis passionné par l'innovation des biens, des services, des techniques de commercialisation.

Mon expérience de direction de BU Commerciale et Marketing B2B s'est forgée par l'animation d'équipes technico-commerciales et de réseaux de distribution, dans différentes cultures : Métiers du financement, Industrie du Machinisme agricole et viti-vinicole, Nutrition animale.



Observe trends, Integrate changes, Create solutions with différences that client can feel and appreciate...

And build teams around projects and innovative knowledge !

My BU managing experience of B2B Sales and Marketing is forged in sales and marketing teams and distribution network management, in sectors of Finance, Industry of agricultural and viticulture equipment, Trading animal feed.



Mes compétences :

Agriculture

Animation

COMMERCE

Marketing

Vente

Viticulture

Management

Gestion de projet

gestion centre de profits

Réseau distribution

BU management

Formation