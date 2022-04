Claire GAUDIN

Depuis 10 ans j’évolue dans la filière agroalimentaire.

Passionnée par les goûts, les packagings et l’innovation, je suis de nature curieuse et créative.



Après avoir abordé la filière sous un angle scientifique, je me suis prise au jeu du marketing et de la communication. Avec des expériences riches d’enseignements en tant que commerciale ou chef de produits, je me définis aujourd’hui comme facilitatrice en communication. Mon esprit d’analyse me permet de répondre avec pragmatisme aux problématiques terrain.



Véritable chef d’orchestre, je peux mener de front vos projets de communication : édition, évènementiel, web, relations presse, publicité, communication interne…

Dotée d’un bon relationnel, je suis motivée par la nouveauté, le naturel et les projets éco-responsables, humanitaires ou associatifs.



Curieuse, autonome et impliquée je souhaite mettre à profit mes compétences en agence de communication ou en entreprise, quel que soit le secteur d’activité, pourvu que j’en partage les valeurs !



Mes atouts :

> Une double compétence scientifique et marketing dans la filière agroalimentaire

> Des expériences complémentaires en tant que commerciale et chef de produit





Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Communication

Gestion de projet

Relations Presse

Gestion budgétaire

Community management

Organisation d'évènements

Gestion de prestataires