Claire GAUDIN

Chaque jour représente pour moi une opportunité d'apprendre. Dynamique, curieuse et honnête, j'aime rencontrer des nouvelles personnes et apprendre de chaque expérience.

De retour d'un an autour du monde et après 5 ans d'expériences professionnelles dans le management d'évènements (Production de spectacle principalement), je suis désormais à la recherche d'un poste dans ma région, l'Ouest de la France. Je suis à l'écoute de toutes opportunités dans ces domaines passionnants que sont l'administration, l'organisation et la production de spectacle vivant.



Mes compétences :

Spectacle vivant

Événementiel

Tourisme

Communication

Animation

Langues étrangères

Management

Réseaux sociaux