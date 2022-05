Sébastien HENRY

Trois objectifs :

- Intégrer une équipe dynamique, positive, riche d'un savoir-faire spécifique

- Etre acteur d'un domaine d'activité technique, complexe et innovant

- Intervenir sur les marchés les plus exigeants et passionnants



Diplômé Ingénieur de l'INSA de Lyon - Génie Mécanique Conception, et de l'ETS de Montréal.



- Ingénierie Mécanique : conception, prototypage, fabrication

- Gestion de Projet

- Bonne maîtrise des différents moyens de fabrication

- Connaissances en électrotechnique et électronique

- Anglais courant



CV au format PDF & contacts : https://drive.google.com/file/d/0By06ffcjbaeZSHZxeFVEZnBnZzg/view?usp=sharing



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception mécanique