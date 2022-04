Christelle DANGLA

Organisme de formations spécialisé dans la communication, le management et l'efficacité professionnelle.

Forte d'une expérience de 20 ans dans le domaine de l'organisation, la communication, le management et l'efficacité professionnelle, j'ai créé en 2009 TFS ASSISTANTE, pour les formations spécifiques aux managers et aux assistantes.



Secteurs d'activité :

- sanitaire, médico-social et social,

- industrie,

- commerce, grande distribution, etc.



Je forme aussi bien auprès d’un public qui débute qu’un public qui se perfectionne. Mon but est de vous permettre d’augmenter votre maîtrise.



Ce que je peux vous apporter ? Un suivi, une détermination à régler vos problématiques de manière définitive, ma capacité à m’adapter rapidement.



Mes objectifs :

- Concevoir et animer des programmes de formation.

- Former l’individu et gérer sa performance.



Ma culture :

Mon esprit d’initiative est stimulé par une constante recherche d’amélioration des processus.



Ma vision :

Améliorer en permanence la qualité de mes services en restant à l'écoute de mes clients.



Mes compétences :

