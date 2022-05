Sandrine THAON

Au cours de mon parcours universitaire, je me suis particulièrement sensibilisée à la rencontre avec des femmes, mères et jeunes enfants en situation de grande précarité sociale et psychique dans le cadre d’une structure associative d’hébergement temporaire mères/enfants.

L’immersion dans un environnement institutionnel où se côtoient différentes disciplines (psychologue, éducatrice, assistantes sociales…) et l’accompagnement psychologique de mères en situation de détresse et en difficulté dans le lien à leur enfant, ont été pour moi une réelle rencontre et ont dessiné les contours de mon projet professionnel.



C'est ainsi que tout naturellement je me suis spécialisée dans le domaine de l'accompagnement à la parentalité et de la petite enfance.



Le principe fondateur de mon travail est d'accompagner les personnes "la où elles en sont", d'offrir des espaces de parole dans la bienveillance,le respect de chacun, d’ajuster mes interventions aux plus près des besoins des personnes repérés sur le terrain.



Mes compétences :

Enfance

Parentalité

Petite Enfance

Psychologue

Psychologie

Travail en équipe

Psychanalyse

Animation de groupes