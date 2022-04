Catherine LESTRADE

Forte d’une expérience confirmée dans différents postes de gestion administrative et commerciale dans l’hôtellerie-restauration, de gestion en comptabilité dans le secteur du BTP, je suis une femme de terrain.

Polyvalente, rigoureuse, organisée, très ordonnée, j'ai un esprit d’équipe affirmé.

Mon autonomie et ma disponibilité me permettent de traiter les dossiers avec efficacité et réactivité.

Je suis dotée d’une bonne gestion du stress, je fais preuve de confidentialité sur les dossiers traités, toujours rattachée lors de mes précédentes missions aux directeurs des établissements qui m'ont fait confiance de très longues années.

Aussi, de part mes fonctions polyvalentes, j’ai acquis un savoir faire qui va de l’assistanat de direction au développement des activités commerciales à l’international, étant parfaitement bilingue français-anglais, avec un très bon niveau en Espagnol et en Allemand.

Je serai très heureuse de travailler dans le secteur du BTP, du Bâtiment, de l'Hôtellerie, en Résidences de retraite médicalisées à un poste d'assistante de direction ou de directrice adjointe.

Je suis disponible immédiatement.





Mes compétences :

Budgets

Sieges

Restaurants

Microsoft PowerPoint

Publipostage Excel

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Journals

Banquets

Gestion administrative

Secrétariat

Gestion budgétaire

Droit du travail

Gestion de la relation client

Normes rédactionnelles

Veille documentaire