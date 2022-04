Catherine LESTRADE

Bonjour à toutes et à tous,



Ma persévérance, ma réactivité et mes qualités de négociatrice m'ont permis d’optimiser les actions commerciales.



Forte d’une expérience confirmée dans différents postes d'assistante administrative et commerciale et de part mes fonctions polyvalentes, j’ai acquis un savoir faire qui va de l’assistanat de manager au développement des activités commerciales à l'international, étant Trilingue français- anglais- espagnol - Très bon niveau en Allemand



Ma curiosité et mon implication dans l’entreprise ont toujours favorisé une aisance certaine dans l’organisation et la réalisation des missions qui m’ont été confiées.



Polyvalente, rigoureuse, organisée, autonome, je suis dotée d'un excellent esprit d'équipe.



Mes compétences :

Budgets

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher