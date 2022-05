Thierry SURCHAMP

Après plus de 20 ans d’expérience dans l’univers du BTP, dont 11 dans la presse spécialisée, j'ai entamé une nouvelle vie professionnelle retournant sur le terrain. J'ai créé une nouvelle entreprise en 2014 et découvert un métier passionnant. Je suis désormais concessionnaire de la marque TRYBA à Rueil Malmaison (92).

Nous conseillons nos clients, nous fabriquons, commercialisons et installons des menuiseries de haute qualité, en PVC, bois, alu ou composite, en priorité sur les secteurs de Rueil, Nanterre, Puteaux, Suresnes, Saint-Cloud et Garches. Nous proposons des fenêtres, des portes fenêtres, des fenêtres de toit, des portes d'entrée, des volets roulants, des volets Battants, des portes de garage, des portails et clôtures de jardin ou encore des stores à banne...

N'hésitez pas à me contacter pour tout projet dans ces domaines!



Mes compétences :

Publicité

Communication

Vente

Manager

Manager commercial

Management de projet

Diriger Structure Opérationnelle

Création d'entreprise

Édition

Direction commerciale

Auditeur interne

Grande Distribution

BTP

Formation

Location d'engins BTP

Management

Conseil au particulier

Menuiseries (fenêtres...)