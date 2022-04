Emmanuel MUH

Convaincu que toutes les organisations peuvent être plus efficaces et faire la différence grâce au développement, à l'engagement et au plaisir à travailler de ses employés, j'aide mes clients à réaliser leurs projets de transformation vers plus de performance et de bien-être.



Fort de ma formation d'ingénieur (Ecole Centrale Paris), et de mes années d'expérience en stratégie et en coaching, je suis passionné par le développement des dynamiques humaines. Je crois fermement que toute personne et toute organisation peut toujours révéler son potentiel et dépasser ses situations de crises et de status quo.



Ma spécialité : la résolution de problématiques organisationnelles et relationnelles complexes



Mes principales forces pour mieux vous accompagner :

- mes capacités d’analyse et ma vision stratégique des organisations, qui me permettent de comprendre rapidement votre environnement et votre métier,

- ma profonde empathie et mon écoute sensible, respectueuse et pragmatique,

- mon aptitude à prendre du recul et faire rapidement évoluer vos problèmes et émerger des solutions



Plus d'information et références disponibles sur le site de mon cabinet



Mes compétences :

Leadership

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Management

Formation

Performance

Supervision

Accompagnement au changement