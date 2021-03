Eric Falanga, 51 ans.

De formation Technique et commercial

Une expérience de responsable technico-commercial terrain de plus de 10 ans avec l'animation et le management d'équipe.

Emmener une équipe à la réussite, être l'élément fédérateur, être à l'écoute, conseiller, coacher, accompagner sur le terrain et mettre en place la statégie gagnante sont les éléments qui me motives et passionnent.



Mes compétences :

Responsable commercial

Technique

Microsoft Office

HTML

Cascading Style Sheets

Alarme intrusion et domotique