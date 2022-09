Eric FERRER

Expérience professionnelle:



Support operationnel : De la stratégie a la mise en application.



- Amélioration continue: mis en place d'une equipe et d'une démarche d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 .



- industrialisation opérationnelle: mise en place d'une équipe méthode et d'une remise cause des processus industriels en s'appuyant sur les pratiques lean manufacturing.



- logistique industrielle: amélioration des flux ( physiques, informatiques et financiers) depuis la planification a la livraison client.







Gestion de projet:

Management de projet de 500 k€ a 3M€.



- interface avec le client



- maîtrise du planning des coûts et de la satisfaction client.



- définition technique du projet.



Management: équipe de 3 a 50 personnes comprenant 20% d'IRP.



- responsable Support et Intégration (Achats / méthodes / qualité / Automatisme & Informatique)



- responsable industrialisation (méthodes / qualité)



- responsable production, magasin et installation.



Formé et qualifié BILAN CARBONE



Mes compétences :

Qualité

Management

Amélioration continue

Gestion de projet

Mécanique

Lean management

Ordonnancement

Planification

Logistique