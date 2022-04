Isabelle PINQUET

Vous souhaitez développer la performance de votre société, accroître les compétences de vos collaborateurs et évoluer dans un environnement social stable ?



J’aide les dirigeants de PME, filiales de groupes internationaux à mieux gérer leurs RH dans les phases de croissance ou de redressement.



Mon métier est de construire et de développer des réponses concrètes et cohérentes dans les domaines suivants :



- développement des compétences : attirer et fidéliser les talents, développer le leadership



- sécurisation des obligations légales : contrats de travail, licenciements, relations sociales, mais aussi gestion du risque pénal



- professionnalisation de la fonction RH : formation des équipes, mise en place de politiques service client interne.



- déploiement de projets RH corporate



Traiter les urgences, prendre des initiatives, mais aussi savoir créer du lien social sont trois composantes de mon profil, très orienté résultat.



Je suis reconnue pour mon intégration rapide dans des environnements différents, mon aptitude à gérer des projets, mon approche positive des situations et des personnes.



Je suis à l'aise dans des environnements opérationnels où les ressources humaines sont perçues autant comme un rouage stabilisateur au service de la performance globale de l’entreprise que comme une entité capable d’initiative et de réactivité en lien avec les décisions stratégiques.



monbouquet06@gmail.com



Pour en savoir plus :

- http://www.delville-management.com/en/2013/07/leadership-development-and-driving-change-in-a-turnaround/



Mes compétences :

Conseil

Droit social

Organisation

GPEC

International

Formation

CHSCT

Recrutement

Conduite du changement

Developpement du leadership et des talents

Management