Eric FICHELLE

Bonjour, je suis une personne de caractère, dynamique, sérieuse, mais je ne me prends pas aux sérieux, je suis ch'ti.



Mon Père (ancien Directeur dans le milieu carcéral) me disait que pour réussir dans la vie, il faut toujours chercher à évoluer et ne rien attendre de la part de nos gouvernants et ne compter que sur soit même, ce qui m'as amené à toujours chercher des solutions viables et rentables pour ma famille et mes amis.



Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a la crise, moi je réponds ;

pas grave, il y a des solutions.



Membre dun groupe de +100.000 personnes qui ont compris comment assurer leurs économies sans courir les risques de tout perdre.



Nous apportons des réelles solutions aux femmes et hommes désireux de préparer leur avenir financier plus sereinement.



Nous sommes dans un secteur d'activité qui depuis plus de 50 ans qui connais une croissance moyenne de 100% lan, point touché par la crise et des milliers d'euros sont à conquérir.

