Eric GAIGNET

Okina est partenaire Samsung pour ses applications tablettes et mobiles sous Androïd.

Okina est labellisée Jeune Entreprise Innovante (JEI)



Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai assumé des responsabilités de Directeur Marketing dans les nouvelles technologies de l'information (NTIC) au sein de grands groupes internationaux. Cette expérience me permet d'analyser les attentes marché pour proposer des solutions efficientes répondant aux problématiques rencontrées et assurer un RoI rapide pour mes clients.



J'ai créé en 2012 la société Okina pour répondre aux attentes des professionnels du transport dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Okina apporte en plus de son expertise métier transport une vision marketing et technologique.

Pour répondre aux attentes de nos clients, Okina a développé des solutions logicielles de billettique scolaire, de comptage, d'analyse topographique et de gestion des données théoriques dans le domaine de la mobilité des personnes.











Mes compétences :

Géolocalisation

Gestion de projet

Eco-conduite

MOE

AMOA

Systèmes embarqués

Marketing produit