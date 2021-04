Geoffroy BRISCHOUX

Gérant associé, d'ITEM Etudes & Conseil, bureau d'études composé d'une dizaine de personnes.



Notre expertise couvre le champs de la planification des transports et des déplacements, la mobilité et le transport de marchandises.

Notre bureau est organisé autour de trois sites : Besançon (siège) et deux antennes (Rennes et Montpellier).



Promouvoir et participer à la mise en œuvre d’une mobilité durable, est le coeur de notre métier. Pour cela nous proposons une gamme complète de services :

- Planification et définition de stratégies

- Diagnostics, évaluation

- Réalisation d’études de faisabilité

- Expertise et d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

- Évaluation

- Animation d’instances de concertation (table ronde, ateliers,réunions publiques …)

- projets R&D et développement d’outils et logiciels : Resocyclo (modélisation cyclable), Combi flux (mesure le potentiel de report modal des flux de marchandises), ….

- Systèmes d'Information Géographiques (mise au point, gestion et intégration de données, …)

- Formation





Nos études de programmation et de planification :

- Plan de déplacements urbains (PDU) ;

- Plan locaux de déplacements (PLD)

- Plan communaux et intercommunaux de mobilité ;

- Schéma de transports collectifs, de circulations douces, d’infrastructures …

- Plan de mise en Accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)

- Volet déplacement des SCOT ou des PLUI valant PDU ;

- Schéma Directeur d’Accessibilité des réseaux de transports (SDA) ;

- Plan de déplacements d’entreprises, d’administration ou inter-entreprises ;



Etudes opérationnelles, de faisabilité, expertise et d’aide à la décision :

- plan de circulation et hiérarchisation de voiries

- pacification et partage de voirie

- simulation, prévision, régulation du trafic (Davisum, Vissim)

- modélisation multimodale

- création, optimisation, restructuration de réseaux de transport collectifs

- développement des TCSP

- mise en œuvre de transport à la demande ;

- développement de l’intermodalité, P+R, pôle d’échanges

- circulation cyclables et piétonnes

- accessibilité et déplacements des PMR (PAVE, SDA, Transport de substitution)

- définition de nouvelle politique, réglementation, modes de gestion du stationnement

- étude d’accessibilité pour des pôles générateurs

- développement du covoiturage

- Logistique urbaine, fluviale, rail-route

- Livraisons de marchandises

- Transport de déchets (route, rail, fluvial)



Mes compétences :

Planification des déplacements

Transports

Gestion de projets