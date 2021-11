Eric GALLENE

Autonome et autodidacte, je me suis très tôt passionné par les technologies web et formé aux langages de programmation. Mon parcours professionnel m'a permis d'allier ces connaissances à mon travail au quotidien en temps que maîtrise d'ouvrage.



Doté d'un bon relationnel, je me définis comme une courroie de transmission entre le client et les développeurs. Rigoureux et force de proposition, je mets tout en œuvre pour la satisfaction du client en tenant compte des contraintes de développement et des aspects budgétaires