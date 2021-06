Je mappelle Eric Gavrel, consultant SEO, je travaille pour lagence myseosimple que jai fondée en 2020.

Lagence myseosimple a pour vocation daméliorer le référencement des sites web de petites et moyennes entreprises.

Apparaître dans les premiers résultats Google est aujourdhui crucial pour toute entreprise.



Quelques chiffres:



95% des recherches se font sur Google

66,7% de tous les clics sont pour les 5 premiers sites



Mes prestations sont:



la création de sites web (wordpress, shopify, squarespace)

audit seo: on page, off page, technique

loptimisation pour les moteurs de recherche

recherche de mots clés

recherche de backlinks

développement de la notoriété

rédaction web



Le web évolue constamment, cest pourquoi il est important de faire appel à un expert. Avec une stratégie SEO bien planifiée, vous améliorerez le classement de votre site web durablement.



Il est souvent préférable de penser à la stratégie SEO avant la création dun site web. Cela évite les problèmes darchitecture, les pénalités Google. Mais rassurez-vous, quel que soit le classement de votre site web, il existe toujours une solution.



Contactez moi:



mail: myseosimple@gmail.com

Tel: 07 66 27 91 10

https://myseosimple.com/