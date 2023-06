Jim GAVREL

J?ai commencé ma carrière aux Etats Unis comme ingénieur en R&D dans l?industrie du semi-conducteur. Aimant le contact client, je me suis orienté vers le support technique que j?ai exercé sur l?Europe et aux US.



Ces postes m?ont permis de développer des compétences dans divers domaines techniques, que ce soit l?électronique, l?optique, la pneumatique ou la mécanique.



J?ai évolué ensuite dans le management en encadrant une équipe de 15 ingénieurs. Pendant cette période j?ai pu mettre en pratique la négociation de contrats, la gestion de diverses problématiques tant sur le plan technique, logistique, commercial que dans la gestion de travaux de groupes et de projets.



Passionné par les achats, j?ai utilisé ces compétences comme acheteur projet au sein de Schneider Electric, et complété ma formation par un Mastère en management stratégique des achats (DESMA).

J'effectue actuellement une mission pour APC by Schneider dans laquelle je gère le portefeuille de composants électroniques. J'ai en charge le sourcing et le suivi de la qualification en production des cartes circuits imprimés dans le cadre d'un projet de transfert de production en interne.



Mes compétences :

Achat

Commercial

Electronique

Logistique

Management

Mécanique

Négociation

Optique

PCB

Plastiques

Sourcing

Négociation internationale

Corporate Strategy

Gestion de projets internationaux

Négociation contrats

Négociation achats

Stratégie