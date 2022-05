Thierry VINSON

Ingénieur apporteur d'affaires dans le domaine de la chimie de spécialité.

Ingénieur, expérimenté (France et Benelux) en chimie, fournisseurs des industries papetière, textile, coating, vernis; j'apporte de nouvelles opportunités.

Après une expérience de plus de 10 ans dans le traitement d'eau (biocides, fongicides, dispersants, coagulants, floculants, etc...), je me suis orienté vers le commercial et le développement pour la fabrication de papiers techniques et de création (ponctués par de nombreux essais industriels). Ainsi nous avons obtenu de nouveaux marchés avec l'exclusivité mondiale.

Les développements réalisés et en cours contribuent aujourd'hui à une augmentation de 20% des ventes annuelles avec une amélioration significative de la marge sur certaines nouvelles applications.

Je suis un homme de terrain, à fort potentiel relationnel, rigoureux, intuitif et polyvalent dans les divers aspects commerciaux.



Mes compétences :

Automobile

autonome

Chimie

Chimie minérale

Chimie organique

Commercial

Imaginatif

Ingénieur Commercial

matériaux

Mobile

RIGOUREUX

Traitement d'eau