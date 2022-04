Didier METAIS

Après un parcours m'ayant amené à la fonction de chef de projets, je me suis orienté vers le conseil sur le progiciel SAP R/3.

D'abord formé et certifié sur le module SD (Administration des Ventes), j'ai, au fur et à mesure des projets menés, étendu mes connaissances aux modules LES (Logistique d'expédition et de transports), MM (Logistique des Achats-Approvisionnements et de la gestion des stocks), HUM (Emballage-Gestion des unités de manutentions).

J'ai également acquis une forte expérience de l'intégration avec les autres modules SAP que sont PP (Production), FI (Finances) et CO (Contrôle de gestion).

Enfin, j'ai également acquis une première expérience sur BW (Business Warehouse) et CS (Customer Services).



J'ai animé avec beaucoup de plaisir à plusieurs reprises des sessions de formation à SAP dédiées aux chercheurs d'emploi au sein d'Infopole (filiale de Bureau Van Dijk).

Depuis quelques années, mes compétences transversales métier et techniques m'ont permis d'occuper des fonctions d'intégrateur sur des projets complexes et de coacher efficacement les jeunes collaborateurs qui ont rejoint nos équipes.



En 1998, la certification de Maître Praticien en Programmation Neuro Linguistique a été le résultat concret d'un parcours de Développement Personnel (2 ans) effectué à l'Institut INFORPNL de Bordeaux.

Ce parcours, en dehors de gains notoires dans l'efficacité personnelle, m'a aidé à accomplir le saut du service infomatique au conseil et au coaching en entreprises.



Mes compétences :

Conduite du changement

Formateur

SAP R/3

SAP FI CO

SAP mm

Coaching

SAP PP

SAP CS

Sap sd

Formation

Qualité

Organisation