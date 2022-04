Gilles ROUILLET

En charge du développement de l'activité de la filiale française

d'INSIGHTS, leader international depuis 20 ans du développement du Capital Humain:

- Préférences comportementales

- Mesures des performances opérationnelles d'équipe



Formateur-spécialiste intervenant dans les thèmes suivants :

Efficacité relationnelle

Développement commercial

Cohésion et efficacité d'équipe

Accompagnement et Management de forces commerciales



20 d'expérience commerciale et management en entreprise: vendeur puis responsable commercial et marketing et directeur de filiale.

Anglais courant



Dans un environnement concurrentiel et changeant, j'ai mis en œuvre mes premières actions de formation pour développer le potentiel des équipes au profit de résultats croissants.



Intrigué par la psychologie, je me forme dans ce domaine. Depuis 2001, j'ai développé une expertise en Relations Humaines.



Consultant-Formateur et coach, passionné par les nouvelles modalités d'apprentissage, j'ai conçu et déployé des dispositifs de formation mixant e-learning, formation présentielle et accompagnement personnalisé.



Ayant expérimenté que l'acquisition durable de compétences passe par un ancrage corporel, j'utilise souvent les techniques théâtrales.

Profondément ancré dans la vie, j'ai plaisir à accueillir l'autre avec une présence bienveillante et chaleureuse.



Convaincu que le capital humain est un facteur clé de succès des entreprises, j’œuvre pour permettre aux personnes et équipes de développer durablement leurs compétences relationnelles et obtenir de meilleurs résultats en accord avec leurs objectifs.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement RH

Coach

Commercial

Communication

Développement personnel

Formation

High tech

Informatique

Maintenance

Management

Marketing

Sales

Sales training

Services informatique

Training

Vente

VENTE B to B

Ressources humaines

Conseil

Direction générale

Business development

Industrie

Coaching