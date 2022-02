Eric GIRARD

Administrateur système de plusieurs années d'expérience sous Linux/UNIX (15 ans) et Windows server (10 ans) ainsi que la programmation de scripts (Python, PHP, Perl, Shell) et l'automatisation de tâches complexes. Certifié "Certified Check Point – CCSA" et familié avec les environnements Cisco & VMware.



Mes compétences :

Active Directory

Microsoft Exchange Server

Subversion

Ansible

Commvault

PHP

Python

Windows PowerShell

Shell

Cisco

Check Point

VMware

Linux

Microsoft Windows

Postfix

MySQL

Squid

Serveur Web (IIS, Apache, nginx)

Monitoring (Zabbix, Nagios, Centreon, Cacti)