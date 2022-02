Eric GOUTEAU (GOUTEAU)

Gestion de projet :

Aptitude au management de la production Propositions commerciales

Gestion des affaires/budget/achats/stocks Consultations fournisseurs

Coordination du personnel et des interventions Facturation



Relation client :

Identification des besoins, conseils, étude et création de devis

Relances

Service après vente



Amélioration des processus dexpertise :

Gestion de la politique Sécurité Certification MASE (3 ans)

Sens de la fiabilité/efficacité/efficience

Maîtrise des techniques damélioration de lorganisation et de la qualité des process (Kaizen, 5S)

Rigueur et discipline pour se conformer aux nombreuses procédures et les faire respecter, notamment en matière de process de production, de qualité, et de sécurité