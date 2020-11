Manager,de 4 préparateurs en maintenance industrielle,coordonne des interventions de maintenance

En interne et avec la sous traitance,en liaison avec la production.

Estime le dégré d'urgence et planifie les interventions de maintenance .

Participe au choix et à l'amélioration des equipements sur le plan sécurité et technique.











Mes compétences :

Management

Energie

SAP

Maintenance industrielle

Gestion de projet

Physique

Electrotechnique

Régulation

Gestion de contrats

Utilites