Pauline CARON CIESLA

Création et gestion d’un budget de plus de 7 M€. Je manage l'équipe de maintenance de la zone qui organise, ordonnance et réalise le suivi technique des interventions. Ecriture de cahiers des charges pour des investissements. J'anime des analyses de défaillances, des projets d'amélioration et de fiabilité.



Mes compétences :

SAP

RCA

MAXIMO

Visual Basic

Six Sigma Green Belt

Gestion de projet

Fiabilité

Maintenance

Gestion budgétaire

Conduite du changement