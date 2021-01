Eric GUILLOU

Spécialistes dans l’analyse vibratoire, le lignage d’arbres, l’équilibrage de machines tournantes et la détection de fuites d'air, vide et de tous les gaz par une caméra ULTRASONS, le contrôle non destructif par ultrasons et par magnétoscopie, nous apportons une réelle plus-value dans l’élaboration, avec nos clients, de leur politique de maintenance industrielle.



Sur la base des mesures et observations, nous réalisons les actions correctives et préconisons des actions d’amélioration (sécurité des interventions, lubrification, …) sous forme d’un plan d’actions que nous validons avec notre client et que nous suivrons dans le temps, au fur et à mesure de nos interventions. A votre demande, nous pouvons également vous rédiger des spécifications d’intervention, modes opératoires, gammes de maintenance et dossiers techniques.



Forts d’une base de données technique très riche (roulements, réducteurs, …) et d’un matériel à la pointe de la technologie, notre certification Möbius vous garantit professionnalisme et compétence. Nous interviendrons avec rapidité et fiabilité sur vos sites. Chaque intervention fait l’objet d’un rapport détaillé avec actions réalisées et préconisations ainsi, en synthèse, qu’un plan d’actions proposé et travaillé avec vous.



Expert en développement de politique maintenance industrielle . Mon expérience dans les secteurs d'activités tels que le secteur automobile, papetier, auxiliaire de l'automobile, cosmétique, metallurgie et matériaux du bâtiment m'a permis d'acquérir la connaissance de la technologie, du process de production et d'appliquer les politiques de maintenance industrielle en adéquation avec la politique de l'entreprise .



