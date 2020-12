Eric HERSCHKORN

Après une première tranche de vie dans le secteur industriel chez EDF, j'ai réorienté ma carrière vers les nouvelles technologies.

Différentes expériences de 1984 à 97 m'ont conduit à créer une première entreprise et à aiguiser mes compétences durant six années.

Enthousiaste et dynamique je propose des concepts novateurs et les mets en oeuvre avec l’adhésion d'acteurs majeurs:

* Agences spécialisées virtuelles Adecco: CRM et e-recrutement

* Sécurité d'accès logique au SI (SSO - smartcard solution) avec Gemplus & Bull CP8

* "Ventes solutions" pour Compaq, hp et Microsoft

* Gestion relations cotisants pour les URSSAF en PACA (CIPAM)

* "Business Social Networking" business modèle de l'Entreprise 2.0



Compétences clées :

------------------

- Management d'équipes (relationnel, approche pédagogique, réseaux, expérience opérationnelle)

- Ecoute – synthèse - proposition stratégie

- Forte adaptabilité aux situations et environnements

- Analyse et développement d'offres solutions collaboratives

- Gestion d'un centre de profits

- Gestion de la relation clients et partenaires

- Maitrise des outils Informatique (Extranet,CMS, Messagerie, CRM, RSE, Mobilité) et du système d'informations



ps: en recherche active



Mes compétences :

Sharepoint 2010

Réseaux sociaux professionnels

Avant vente

CRM

Management d'équipe

RSE