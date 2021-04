Après avoir validé mon DUT GEII (génie électrique et informatique industrielle), j’ai validé les deux premières années d’école d’ingénieur par alternance au sein de la société SALM SAS. Cela m’a permis d’avoir des connaissances théoriques et pratiques en électronique, informatique industrielle et en automatisme.



Durant cette expérience professionnelle, j’ai participé à la mise en place des programmes automate de nouveaux équipements et à l’amélioration de programmes automate d’équipements existants. J’ai également appris la rigueur, l’autonomie et la sécurité (pour les personnes ainsi que pour la production). Je vous propose de mettre en œuvre mes compétentes et mon expérience dans votre structure.



Mes compétences :

Supervision industrielle

Informatique industrielle

Automatisme