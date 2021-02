Eric JULIAN

Consultant en Webmarketing, j'apporte mon expertise, depuis 2006, tant aux professionnels, qu'aux associations ou aux particuliers soucieux de développer leur image sur le web.



Être à l'écoute du client, dispenser des conseils pour développer sa stratégie de communication digitale, l'accompagner tout au long de la vie de son site, tels sont les objectifs que je m'efforce de suivre dans ma vie professionnelle.



Depuis 2017 nous gérons des projets en interne tels que :

- idéal vacances : https://www.ideal-vacances.fr

- Carte de Restaurant : https://carte-de-restaurant.fr/



Je vous propose de retrouver l'ensemble des prestations proposées au sein de notre agence web id&a sur https://www.idea-fr.com



N'hésitez pas à entrer en contact avec moi :



- par mail : contact@idea-fr.com

- via le site internet de notre agence web : https://www.idea-fr.com

- via mon profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/julianeric



Je me ferais un plaisir d'étudier vos besoins afin de trouver des solutions adaptées dans les meilleurs délais.



Concrétisons ensemble vos idées !



Mes compétences :

Stratégie digitale

Création de site web

Wordpress

Réseaux sociaux

SEO

Applications mobiles

Internet

Prise de rendez-vous

Accueillir des visiteurs

Design graphique