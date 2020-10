Eric LANDRY

Stratégie, politique, schéma directeur

- Définition des axes stratégiques informatiques.

- Elaboration du schéma directeur informatique

- Elaboration du plan projet

- Schéma d’urbanisation.

- Pilotage processus (Objectif, tableau de bord, analyse de risque ..)



Pilotage de la mise en œuvre du SDI

- Encadrement du personnel (recrutement, suivi des carrières,..).

- Choix des solutions.

- Pilotage budgétaire.

- Direction des projets.

- Analyse de risque (MEHARI …)



Pilotage ERP

- Elaboration d’une méthodologie de mise en œuvre (IPSI)

- Maîtrise d’ouvrage (Cahiers des charges, délais et budget).

- Direction du projet ERP (12 personnes)

- Pilotage commercial et contractuel.

- Etablissement RACI.

- Plan de bascule – Plan de formation.

- Plan d’amélioration continue et conduite du changement.



Organisationnel – Qualité

- Intégration de la gouvernance informatique dans la démarche qualité de l’entreprise.

- Rédaction et pilotage des politiques, normes et procédures.

- Elaboration feuille de route pluriannuelle formalisant les objectifs de la gouvernance informatique au sein de l’entreprise.

- (Objectifs, TB et indicateurs, revue de processus).

- Adéquation entre la feuille de route et la démarche qualité ISO

- Elaboration d’un contrat de service interne (gestion des incidents)

- Processus de gestion des changements.

- Contrat de location et Lease back du parc informatique.

- Pilotage projet d’externalisation (Analyse, cahier des charges, préparation, formalisation et négociation du contrat).



Rôles et fonctions complémentaires à responsabilité directe.

- Qualité: Responsable processus à la certification EN9000.

- Audit interne : Elaboration plan de contrôle.

- Direction décisionnel: Reporting stratégique, financier et opérationnel.

- Direction projet « référentiel d’entreprise » (règles et procédures). Processus, métier, fonctionnel et opérationnel.

- Supervision de projet d’entreprise en qualité de direction projet

- Direction projet d’archivage physique.

- Projet d’externalisation (Direction projet, élaboration des contrats, ..)

- Elaboration de contrats de type SaaS et IaaS



Eléments déterminants



- Avoir anticipé et conduit la transformation du rôle de la DSI dans l’entreprise.

- Avoir donné à la DSI, un rôle de leadership connu et reconnu dans l’entreprise caractérisé par une implication directe dans la stratégie et la conduite du changement.

- Mise en œuvre de systèmes d’information à la fois sécurisés, flexibles et stables

- Alignement des systèmes d’information et des services de la DSI avec les objectifs stratégiques de l’entreprise

- Amélioration des niveaux de services et augmentation de la satisfaction des utilisateurs

- « Ouverture » de la DSI, orienté « client »

- Démarche de diagnostic stratégique ayant conduit à l’élaboration du schéma directeur du système d’information  Document inédit et reconnu par plusieurs cabinets extérieurs.

- Pilotage de la gouvernance informatique structurée (COBIT, ITIL, ISO2700..)

- L’entreprise 3.0 ou les nouveaux usages collaboratifs dans l’entreprise





Mes compétences :

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Business Process Management

Conduite du changement

Iso27002

Modélisation des processus

Audit informatique

Direction de projet