Eric LARCHER

J’accompagne les directions générales et les DSI dans le développement ou le renouvellement numérique des activités de leur structure.

Je réalise les étapes en amont et en aval des développements, de l'analyse des besoins à l'accompagnement de la mise en production et de l'exploitation, tout en assurant le dialogue technique avec les prestataires, la planification, le respect des délais, la gestion du budget, etc.



J'ai auparavant exercé des fonctions de Rédaction en chef au sein de médias dédiés au suivi de l'actualité informatique (Réseaux & télécoms, L'Ordinateur Individuel, Univers Mac).



Mes expériences me permettent de maitriser tout particulièrement :

- La conduite de projets impliquant de nombreux partenaires dans les instances de gouvernance et associés à de forts enjeux culturels & organisationnelles ;

- La conception et la maintenance de sites Internet et d’applications métier accessibles en mode SaaS ;

- les approches Agile.



Mes secteurs d'expertise métier :

- l'information sur l’emploi et les formations, l'utilisation des référentiels Emploi /Formation (secteurs public et parapublic de l’AIO) ;

- Les chaines éditoriales (presse et médias en ligne).



Ma mobilité : France entière.



Je recherche de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Business Intelligence

Conseil

Journalisme

SQL

REST

Stratégie digitale

XML/XSLT

Méthode agile

Encadrement

Cycle en V

Management opérationnel

Content Management System

Gestion de projet

Web 2.0