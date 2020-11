Eric LASAYGUES

Expérience professionnelle dans l'assurance de personnes en général sous l'angle technique, financier et commercial.



Particulièrement :

- Prévoyance individuelle et collective,

- Assurance des emprunteurs,

- Épargne individuelle et collective,

- Retraite / Fonds de pension.



Après 13 ans passés en compagnie, je me suis orienté vers le courtage en développant le réseau international de CBP, courtier spécialisé en Prévoyance et spécialement en Assurance des Emprunteurs.



Compétences linguistiques :

- Français (langue maternelle),

- Italien et Espagnol courant,

- Anglais professionnel,

- Portugais en acquisition.



Mes compétences :

Développement commercial

Actuariat

Assurance vie

International

Finance

Assurance des emprunteurs

Prévoyance