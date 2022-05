Bonjour,



Je m'appelle Laurie Lasaygues, j'ai 26 ans, célibataire et sans enfant. J'ai orientée mon parcours scolaire dans le commerce car c'est un secteur actif, enrichissant et ou les possibilités sont multiples.

Je suis une personne dynamique, motivée et souriante.

Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer des qualités essentielles, notamment, l'exigence, l'empathie, le management de l'équipe commerciale et le goût du challenge.

Forte et enrichie de ces expériences je souhaites trouver un poste ou je pourrai m'épanouir et montrée ma motivation.



Mes compétences :

Management opérationnel

Tenue de caisse et encaissement

Réalisation de planning

Management commercial

Réalisation de devis

Gestion des stocks

Théâtralisation des produits

Gestion de la relation client

Vente et conseil