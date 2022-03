Eric LE BORGNE

DOMAINE DE COMPETENCE



- Manager les ressources humaines et financières.

- Définir la stratégie de développement en lien avec le comité de direction et prendre la responsabilité

de sa mise en œuvre.

- Définir l'ensemble des ressources, moyens, méthodes, outils et techniques destiné à piloter le plus

efficacement possible la chaîne globale d'approvisionnement = Supply Chain Management.

- Conduire des projets : amélioration continue, lean manufacturing, délégation de production, ...

- Diriger et développer l’activité commerciale en veillant au maintien des bonnes relations avec les clients existants et en ouvrant de nouveaux marchés.

- Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi du Système de Management de la Qualité.



PROFIL



Manager positif et pragmatique, je m’applique à fédérer les énergies par l’animation de groupe favorisant l’émulation individuelle, la coopération au travail, l’engagement et la solidarité dans la poursuite d’objectifs communs. Instigateur d’un état d’esprit porteur de bien être professionnel, je cherche à catalyser les compétences et créer autour de moi une dynamique profitable à la réalisation des ambitions de l’entreprise.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Agroalimentaire

Conduite du changement

Logistique

Achats

Responsable logistique

Management