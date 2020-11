Eric LE GUERN

Pompier volontaire pendant 15 ans, je dirige aujourd'hui un service de sécurité / sûreté d'environ 70 pax (45 SSIAP et 25 ADS) dans un IGH de type U, effectuant plus de 4000 interventions par an.

19 ans d'expérience dans la sécurité incendie, j'ai gravi les échelons un à un passant successivement les niveaux de SSIAP1 à SSIAP3.

Spécialisé dans le reporting, les bilans annuels d'activité, les gestions des effectifs, les manœuvres sur site.

Spécialisé également dans l'analyse des risques.



Mes compétences :

SSIAP 1/2/3

Analyse statistique

Formation continue

Animation de formations

LSPCC

Transmissions

PSE2

Reporting

ARI

PSE1

Analyse de risque