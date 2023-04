Eric LEPOINT

Www.ericlepointformations.jimdo.com

Pensez à profiter des avantages de votre C.P.F. pour DYNAMISER VOTRE ANGLAIS !



Passionné de pédagogie des langues depuis mes jeunes années, -et musicien tout aussi passionné, ce qui m'aide beaucoup dans mon travail de formateur en langues- je consacre mon temps professionnel à former des personnes à l'apprentissage de l'anglais et du français, de tous niveaux, de tous milieux professionnels et de tous projets.



J'utilise l'approche pédagogique de Caleb GATTEGNO, le "Silent Way", qui a été pour moi une véritable révélation (loin des dogmes et des écoles de pensée) car profondément respectueuse de l'être humain dans son évolution personnelle. C'est en effet une approche fondée sur le bon sens que tout apprentissage doit se faire par prises de conscience hiérarchisées, dans un climat qui favorise la recherche, l'exploration et l'autonomie. Pas d'apprentissage "par cœur", de livre ni de programme, mais

> une attitude d'ouverture à l'inconnu,

> la conscience au cœur de tout acte d'apprentissage,

> l'utilisation de ses propres pouvoirs d'observation, d'évocation, d'analyse et de synthèse, d'abstraction, d'action, d'imagination, de création, d'intuition, en interaction avec un matériel en couleurs qui permet l'entrée dans la langue de façon synthétique et analytique, tout autant que ludique.

Qualifiée d'heuristique, cette approche parvient à solliciter l'être dans sa globalité, en développant conjointement ses fonctionnements auditifs, visuels et kinesthésiques.

C'est donc un vrai plaisir pour l'apprenant de vivre cette exploration consciente de la langue pour arriver à la joie de la maîtrise, tout en accédant à une meilleure connaissance de soi à travers ses apprentissages. Plaisir également pour moi,formateur, de subordonner mon enseignement à son apprentissage sans programmation préalable ni paquet de photocopies sous le bras. Le but est que chacun reparte avec une langue nouvelle à disposition, pas seulement avec des connaissances sur cette langue ou un cahier rempli de théorie. C'est donc l'expérience consciente de l'apprentissage de la langue que je cherche à favoriser... On juge l'arbre à ses fruits : une plus grande fluidité d'expression, beaucoup de présence dans l'apprentissage, des critères intérieurs solides, une langue précise et fonctionnelle, et qui le reste!

N'hésitez pas à me contacter, c'est avec plaisir que je vous propose une démonstration en situation vécue, avec le matériel en couleurs développé spécifiquement pour cela.



Par ailleurs, je propose, sur les mêmes principes pédagogiques, des modules visant à la maîtrise de l'orthographe française. Ces modules ont pour objectif de faire prendre conscience aux cadres de l’institution ou de l’entreprise, et plus généralement, à tous les personnels en « contact écrit » avec l’extérieur,

qu’écrire est une activité humaine qui laisse des traces et véhicule une image de l’entreprise ou de l’institution qui n’est pas sans conséquence.

L’orthographe devient donc une clef qu’on ne peut négliger en matière de communication écrite.

Les modules sont conçus pour traiter de manière pratique, fonctionnelle et ludique les diverses situations que posent la note de service, la lettre informative, le courrier électronique, commercial … ou personnel.



En une vingtaine d'heures, en manipulant des outils simples et pertinents, facilement intégrables et individuellement applicables, l’approximation orthographique -voire la déficience- ne sera plus une fatalité.

Sceptique ? Contactez-moi pour une séance informelle, il suffit d'en faire l'expérience !

Au plaisir de vous rencontrer, et d'étudier avec vous tout projet...



Membre fondateur de ASTER FORMATION et DPCA (Des Chemins Pour Apprendre), Lyon

Interventions principalement sur l'axe Lyon, Villefranche-sur-Saône, Mâcon, et département.

Formations de formateurs à la pédagogie Gattegno.



Mes compétences :

Formateur

Formation de formateurs

Pédagogie

Français Langue Etrangère

Animation de formations

Formation

Anglais