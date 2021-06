Eric LOYER

J'ai acquis une expérience de 15 ans sur la mise en œuvre et la gestion de projets en informatique. Au cours de mon parcours professionnel, j’ai su faire preuve d’une adaptation constante pour mener à bien les différents projets qui m’ont été confiés. Mon expérience de 10 années passées dans le domaine industriel m’a permis d’acquérir un très bon esprit de synthèse concernant les besoins initiaux d’un projet, jusqu’à la mise en fonction et la réception finale d’installations techniques industrielles et de développements informatiques.

Je suis ouvert à toute proposition qui me permettrait de mettre en valeur et de faire évoluer mes compétences.



Mes compétences :

Windev