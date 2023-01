Marié et papa de 2 garçons et une petite fille.



J'ai toujours travaillé dans des fonctions commerciales, au début dans l'immobilier, gestion locative et vente, puis pendant 10 ans dans la presse en tant que chef de publicité ou responsable de groupe.



Aujourd'hui, je suis conseiller clientèles au profit de la Banque Postale.



Mes compétences :

Autonomie, commercial, empathie, écoute, esprit d'équipe, conseil, résultat.