Eric MALAHIEUDE

DAF avec une appétence particulière pour la modélisation business, la réflexion stratégique, le management déquipes expertes, et la transdisciplinarité.



Véritable Business Partner plus quauditeur, jaime apporter mon énergie et ma bienveillance à des entrepreneurs et équipes qui ont pour quotidien le souhait dinnover, de grandir, dêtre structuré, et de prendre des risques maîtrisés.



Un peu à la manière dun Scrum Master, je pense mon métier comme celui dun animateur présent au coeur des équipes et des processus, utilisant la data financière comme outil plus que comme totem, et pour permettre une évaluation constructive et les adaptations nécessaires des activités et projets.



Avant de rejoindre MGDIS, j'ai travaillé 5 ans comme DAF dans l'industrie du SaaS, 7 ans comme Directeur financier dans l'industrie du Capital Investissement, et 4 ans comme Responsable Financier dans l'Architecture et l'industrie de la Construction.



Je suis diplômé d'un Master en Comptabilité financière, Contrôle et Audit, et d'une primo formation de niveau Master 1 en Sciences Humaines (Psychologie) et de l'Education.



En dehors de ma vie professionnelle, mes occupations vont vers ma famille, voyager quand je le peux, lire un peu de tout!



Mes spécialisations : Management Financier, Relations Investisseurs, Valorisation, Levée de fonds, Stratégie.



Mes compétences :

Capital investissement

Private Equity

Fiscalité

Finance

Contrôle de gestion

Contrôle interne

Contrôle financier

PME

Valorisation d'entreprise

Gestion des ressources humaines

Pilotage de la performance

Reporting financier

Conduite du changement

Stratégie

Stratégie d'entreprise

Internet

E-commerce