Eric MALAHIEUDE

En tant que responsable de département avec une expertise dans la téléphonie et l'informatique, j'accompagne mon entreprise dans le domaine du service. Orienté satisfaction client, sachant travailler dans un contexte international, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis.



Linkedin : fr.linkedin.com/in/ericmalahieude/fr



➜ Gestion de département : Centre de profits & Centre de coûts

Management d'équipes de chefs de projets, ingénieurs, consultants, techniciens, administratifs. Activités couvrant le support avant vente, l'installation et le déploiement de solutions, la maintenance et la garantie produits, le suivi du budget et suivi de la performance (KPI: Coûts, Délais, Qualité de service, Satisfaction client).



➜ Business Development & Support aux Ventes

Rédaction de réponses. Etude de rentabilité. Point de contact privilégié pour comptes clefs. Elaboration de stratégie des services directe & indirecte. Déploiement de service à valeur ajoutée. Négociation contractuelle.



➜ Direction de projet

Direction de projet d'intégration. Gestion de projets transverses et conduite du changement. Développement et amélioration des processus et organisations.. Mise en œuvre de tableaux de bords. Suivi des résultats et des plans d'actions correctives.



Domaines

o Téléphonie mobile et fixe, Télécommunication, Réseaux, Informatique.

o PABX, Centres d'appels / Centres de contacts, VOIP / TOIP.

o Qualité ISO 9001, DEEE.



Expertise

o Méthodologie: Prince2, SigSigma, Merise, RAD, OOA.

o Outils: Business Object, GMail, Outlook, Microsoft Office, Google Doc, Microsoft Project, PMW.

o Téléphonie: MOTOROLA, Android, AVAYA, EGeneris, Definity, SVI, DECT, CTI.

o Réseaux: TCP/IP, SNA, DSA, OSI, Appletalk, Netbios, Token ring, Ethernet, LocalTalk, A.T.M.

o Système: OS400, UNIX, Système 7, Windows.

o Base de données: Oracle, DB400, Access.

o Langages: C, Java, SQL, Visual Basic.



Mes compétences :

Management

Gestion fournisseurs

Gestion d'équipes

Gestion de la relation client

Gestion de budget

Négotiation et mise en place de contract

Gestion de projets

Support Vente